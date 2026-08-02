Фредерик Вассёр: должны прибавить в работе с двигателем «Феррари», мы это сделаем

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команде необходимо улучшить силовую установку SF-26.

«Знаем, что должны прибавить в работе с двигателем, мы это сделаем. «Макларен» некоторое время проделывал хорошую работу, но у них несколько иная философия — они привозят крупные пакеты обновлений. Думаю, последний такой пакет был в Майами или Канаде. Безусловно, каждый раз, когда они находят что-то новое, серьёзно прибавляют. Однако у нас другой подход — стараемся привозить новые детали на каждую гонку. Нам нужно сохранять этот темп, потому что впереди ещё 12 этапов», — приводит слова Вассёра издание Car and Driver.

Следующий крупный пакет обновлений «Феррари» планирует представить после летнего перерыва на Гран-при Нидерландов. Ожидается, что часть доработок будет направлена на сокращение отставания силовой установки от конкурентов.

Гран-при Нидерландов пройдёт в формате спринтерского уикенда. Команды получат только одну тренировку перед квалификацией, что ограничит время на проверку новых компонентов.