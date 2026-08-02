Льюис Хэмилтон: карате помогло мне научиться постоять за себя и осознать внутреннюю силу

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, что занятия карате в детстве помогли ему справляться с буллингом и научили дисциплине, что впоследствии пригодилось в Формуле-1.

«Карате было очень важной частью моей жизни. Именно там научился дисциплине. Я был обычным ребёнком с огромным количеством энергии: носился как угорелый, лазил по деревьям. Эту энергию нужно было направить во что-то, иначе, учитывая место, где я вырос, я, скорее всего, пошёл бы по кривой дорожке.

В шесть лет сам попросил отдать меня на карате, потому что надо мной издевались. И это продолжалось очень и очень долго. Травля не прекращалась ни в младших классах, ни в старшей школе. Карате действительно дало мне уверенность в себе и помогло научиться постоять за себя и справляться с теми, кто меня травил. А потом, когда я пришёл в автоспорт, всё было то же самое. Задиры есть везде. Поэтому думаю, карате помогло мне лучше понять себя, осознать внутреннюю силу и научиться использовать её во благо, а не во вред», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.