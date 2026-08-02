Гюнтер Штайнер предупредил об опасности завершения сезона Формулы-1 в Европе

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что завершение сезона Формулы-1 на европейской трассе связано с большим риском из-за погодных условий.

«Всё сложно, потому что не так много трасс, где можно это реализовать. Это стало возможным только благодаря помощи Бахрейна. В Европе в ноябре и декабре проводить гонки нет смысла. Риск из-за погодных условий слишком высок. Кроме того, нужно ехать туда, куда командам будет целесообразно отправляться, чтобы они не просто теряли деньги. Должен быть и доход. Это бизнес. Поэтому, думаю, будет сложно.

Гран-при Малайзии организовали, чтобы в календаре было как минимум 20 гонок. Конечно, в идеале Стефано [Доменикали] хотел бы, чтобы их было не меньше 22, но, на мой взгляд, сложно найти место для проведения 22-го этапа в конце года», — заявил Штайнер в подкасте Red Flags.