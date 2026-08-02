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Макс Ферстаппен: я бы не назвал происходящее в «Ред Булл» перестройкой

Макс Ферстаппен: я бы не назвал происходящее в «Ред Булл» перестройкой
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Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не считает нынешний этап развития австрийской команды перестройкой. По словам нидерландского гонщика, несмотря на уход нескольких ключевых специалистов, структура коллектива остаётся сильной, а внутри команды происходит лишь корректировка отдельных процессов.

«Я бы не назвал это перестройкой. На самом деле здесь нечего перестраивать, потому что в команде есть очень сильная структура, которая продолжает работать. Не так, что несколько человек ушли и теперь все остальные не знают, что делать. Поэтому я не называю это перестройкой. Это просто тонкая настройка.

Как я уже говорил, эта команда для меня как вторая семья, поэтому мне нравится работать со многими людьми здесь. И да, я всегда хочу лучшего. Они хотят лучшего, и мы всегда стараемся сделать всё возможное, чтобы добиться чего-то близкого к совершенству. Но это сложно. Формула-1 — очень конкурентная среда», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

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