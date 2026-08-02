«Мы обязаны приспосабливаться». Бортолето — о машинах 2026 года

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето заявил, что гонщики Формулы-1 должны уметь адаптироваться к особенностям любой машины на фоне новой волны жалоб на текущий регламент.

«Я не думаю, что сильно изменил свой стиль пилотирования. Но мне не нравится само выражение «стиль пилотирования», потому что я не считаю, что гонщик Формулы-1 вообще должен так говорить. Мы обязаны уметь адаптироваться, даже если это кажется неестественным. Мы должны быть способны приспособиться к любой машине и к тому, как именно на ней нужно ехать. Именно поэтому мы занимаемся этим, именно поэтому мы входим в число 22 гонщиков мира, которые выступают в Формуле-1. Так что всё зависит от того, какая у тебя машина и как нужно ею управлять.

Думаю, по сравнению с прошлым годом я не слишком изменил свой подход к пилотированию. Конечно, какие-то мелочи приходится подстраивать. Ты уже знаешь, как именно работает отдача энергии на выходе из определённых поворотов. Поэтому понимаешь, где можно сильнее атаковать на входе в поворот и меньше думать о выходе, потому что там всё равно не будет дополнительной отдачи энергии. Или, наоборот, где нужно быть осторожнее на входе, потому что впереди длинная прямая и там будет активно использоваться энергия, а значит, приходится менять свой подход. В прошлом году всё было гораздо более постоянным, поэтому ничего подобного делать не требовалось», — приводит слова Бортолето RacingNews365.