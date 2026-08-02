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Ферстаппен назвал главный приоритет «Ред Булл» на летний перерыв

Ферстаппен назвал главный приоритет «Ред Булл» на летний перерыв
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Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен рассказал, на каких направлениях «Ред Булл» следует сосредоточиться во время летнего перерыва, чтобы прибавить во второй половине сезона.

«Прежде всего нам нужно найти больше общей скорости. Затем необходимо разобраться с нашими проблемами, из-за которых мы порой теряем темп по ходу уикенда или даже от старта гонки до самого финиша. Так что это тоже один из наших главных приоритетов. Конечно, мне тоже хотелось бы получить немного возможности доработать двигатель по системе ADUO. Каким-то образом. Но… не знаю. Посмотрим. После летнего перерыва ещё раз всё оценим», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Напомним, силовая установка «Ред Булл» была признана лучшей по производительности и не получила право на обновление в текущем сезоне.

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