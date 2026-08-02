Пермейн готов отпустить Лоусона или Линдблада в «Ред Булл» на место Ферстаппена

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн заявил, что команда поддержит возможное повышение Лиама Лоусона или Арвида Линдблада в основной состав «Ред Булл», если нынешний пилот команды Макс Ферстаппен решит перейти в другой коллектив.

«На мою команду это никак не повлияет, потому что Макс за неё не выступает. Так что этот вопрос скорее нужно задавать Лорану [Мекису]. Макс не выступает за мою команду, и именно ему предстоит решать, кто будет пилотировать машины «Ред Булл» в следующем сезоне

Если Лоран действительно будет уверен, что Лиам или Арвид готовы принять этот вызов, то, конечно, мы полностью поддержим такое решение и сделаем всё необходимое. Но я не хочу рассуждать о том, кто именно может занять это место. И не хочу гадать, если Макс перейдёт в другую команду, произойдёт ли обмен с кем-то из её пилотов. Пока здесь слишком много неизвестных», — приводит слова Пермейна RacingNews365.