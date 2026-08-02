Пиастри поблагодарил болельщиков за поздравления с годовщиной поста об «Альпин»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поблагодарил болельщиков за поздравления с четвёртой годовщиной своего знаменитого сообщения в социальных сетях, в котором он опроверг информацию о переходе в «Альпин».

«Спасибо за все поздравления с годовщиной» — написал Пиастри на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, 2 августа 2022 года «Альпин» объявила, что Пиастри станет основным пилотом команды в сезоне-2023 после ухода Фернандо Алонсо. Однако позже австралиец опубликовал опровергающее сообщение:

«В «Альпин» выпустили пресс-релиз без моего согласия, сообщив, что я буду выступать за эту команду в следующем году. Это неверная информация. Я не подписывал контракт с «Альпин» на 2023 год. Я не буду выступать за «Альпин» в 2023 году».

Позже Контрактная комиссия ФИА признала действительным соглашение Пиастри с «Маклареном». В 2023 году австралиец дебютировал в Формуле-1 в составе британской команды.