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«Дайте нам отдохнуть, выпить чашку чая!» Макниш — о развитии «Ауди» в нынешнем сезоне

«Дайте нам отдохнуть, выпить чашку чая!» Макниш — о развитии «Ауди» в нынешнем сезоне
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Гоночный директор «Ауди» Алан Макниш заявил, что следующий серьёзный этап развития силовой установки команда связывает уже с сезоном-2027.

«Это тема 2027 года, дайте нам отдохнуть! Сейчас ведь только середина сезона-2026. Дайте мне хотя бы сначала выпить чашку чая! Мы понимаем, к чему хотим прийти, но всё всегда относительно конкурентов. Поэтому мы постоянно сравниваем себя с ними, оцениваем, насколько быстро прогрессируют они и насколько быстро можем развиваться мы сами.

Вы уже могли заметить, что в этом сезоне мы прибавили. Это связано как с развитием силовой установки и стремлением максимально эффективно использовать её системы, так и с обновлениями шасси, о которых мы уже говорили. Думаю, нам действительно удалось сделать шаг вперёд. Мы продолжим развиваться и во второй половине сезона, но если говорить о силовой установке, то это уже вопрос 2027 года. Речь идёт прежде всего об аппаратной части, а такие изменения невозможно внедрить быстро», — приводит слова Макниша PlanetF1.

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