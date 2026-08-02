GPblog: Ферстаппен должен отказаться от пунктов о досрочном уходе в будущем контракте

Руководство «Ред Булл» предложило несколько вариантов нового соглашения четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену, чтобы сохранить нидерландца в команде, сообщает GPblog.

По информации источника, «Ред Булл» рассчитывает, что один из вариантов устроит пилота и позволит сохранить его в команде как минимум до конца сезона-2027. Не исключено, что стороны договорятся о повышении зарплаты или другом варианте, который убедит нидерландца остаться. Однако в каждом варианте предполагается отказ от вариантов о досрочном уходе нидерландца из команды.

Отмечается, что, добиваясь отказа Ферстаппена от них, «Ред Булл» рассчитывает положить конец ежегодным спекуляциям вокруг будущего своего лидера. В команде считают, что подобная неопределённость осложняет привлечение новых сотрудников и спонсоров, а также мешает строить долгосрочные планы вместе с нидерландским гонщиком.

По данным источника, внутри «Ред Булл» считают, что, несмотря на недавнюю публичную критику, Ферстаппен по-прежнему чувствует себя комфортно в команде. При этом отсутствие окончательного решения относительно своего будущего рассматривается как попытка добиться определённых изменений, в частности сохранить давление на технический отдел.