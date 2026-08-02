Йос Ферстаппен отреагировал на информацию об условиях нового контракта Макса с «Ред Булл»

Отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен прокомментировал информацию, что в новом контракте с «Ред Булл» нидерландец должен отказаться от пунктов о досрочном расторжении контракта.

«Вы вообще ничего не знаете», — написал Ферстаппен-старший на своей странице в социальной сети X, комментируя оригинальную публикацию GPblog.

Ранее издание сообщило, что руководство «Ред Булл» представило менеджменту Макса Ферстаппена несколько вариантов нового контракта, рассчитывая сохранить нидерландца в команде как минимум до конца сезона-2027. При этом, по информации издания, обязательным условием для соглашения является отказ гонщика от пунктов, позволяющих ему досрочно покинуть команду.