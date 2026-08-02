Берман: было здорово увидеть Хэмилтона на верхней ступени подиума в Барселоне

Пилот «Хааса» Оливер Берман признался, что был рад победе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на Гран-при Испании.

«Как болельщику Формулы-1 и поклоннику Льюиса мне очень приятно видеть, что он выступает на таком уровне. Было здорово увидеть его на верхней ступени подиума в Барселоне. Это был особенный момент для британской Формулы-1 в целом. На подиуме оказались сразу трое британцев, а на первом месте финишировал лучший гонщик, которого мы когда-либо видели. Это действительно нечто особенное», — сказал Берман в эфире подкаста Beyond The Grid.

Победа на Гран-при Испании стала для Хэмилтона первой после перехода в «Феррари». На подиум вместе с ним также поднялись британские гонщики Джордж Расселл и Ландо Норрис.