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Лорд: между Расселлом и Антонелли сложилось здоровое соперничество

Лорд: между Расселлом и Антонелли сложилось здоровое соперничество
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Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд высоко оценил взаимоотношения Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли.

«То, как они работают вместе, производит огромное впечатление. Мы видели в Формуле-1, насколько напряжёнными могут становиться отношения между напарниками. Джордж и Кими хотят победить друг друга, потому что такова природа этого спорта, но между ними здоровое соперничество.

Между ними нет никаких игр за влияние или скрытых стратегий. Оба полностью сосредоточены на том, чтобы максимально использовать шанс, который им предоставила команда. Конечно, для них важен чемпионат пилотов, но прежде всего они нацелены приносить результаты в Кубке конструкторов и помогать команде побеждать», — приводит слова Лорда FormulaPassion.

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