Комацу: настолько сильный старт сезона для «Хааса» превзошёл все мои ожидания

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу признался, что команда смогла успешно начать сезон-2026, несмотря на масштабные изменения технического регламента.

«Пока этот сезон отражает всё, чем является наша команда, со всеми её сильными и слабыми сторонами. То, насколько сильно мы начали сезон, превзошло все мои ожидания. Это крупнейшее изменение технического регламента в истории. Поэтому, учитывая, что мы остаёмся самой маленькой командой в пелотоне, я, честно говоря, ожидал, что на старте сезона мы будем бороться ближе к концу, опережая разве что «Кадиллак», поскольку для них это вообще первый сезон.

Мы сосредоточились на базовых вещах: вовремя построили машину, выполнили всю программу испытаний, постарались собрать максимум информации и обеспечить надёжность, ведь если машина не ездит, то и учиться нечему. С этими базовыми задачами мы справились очень хорошо, хотя по ходу работы и допустили несколько ошибок. Но к первой гонке у нас уже было неплохое понимание того, как максимально эффективно использовать потенциал нашей машины.

Затем мы сумели этим воспользоваться. Я всегда говорю: нужно быть готовым воспользоваться любой возможностью. Если ваша машина способна финишировать пятой, вы должны занимать пятое место. Если её максимум — 10-е или 15-е место, значит, вы должны быть именно там. Даже если ваша машина рассчитана только на 15-е место, вы никогда не знаете, что может случиться с теми, кто едет впереди. Поэтому нужно всегда быть рядом и быть готовыми воспользоваться шансом. Мы очень хорошо справились с базовыми задачами, и именно поэтому так сильно начали сезон. Это целиком заслуга наших сотрудников. Они проделали потрясающую работу. Снимаю перед ними шляпу», — приводит слова Комацу RacingNews365.

За первые шесть этапов сезона «Хаас» набрал 21 очко, а лучшим результатом команды стало пятое место Оливера Бермана на Гран-при Китая. Однако после девятого места Эстебана Окона в Монако американская команда больше ни разу не финишировала в очковой зоне.