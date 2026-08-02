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«Для Ф-1 он является ценным активом». Доменикали — об Антонелли

«Для Ф-1 он является ценным активом». Доменикали — об Антонелли
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Президент и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высоко оценил влияние пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на популярность и развитие чемпионата.

«Думаю, для Формулы-1 он является по-настоящему ценным активом. Это молодой парень, который ещё совсем недавно оказался в этом мире и с большим интересом воспринимает всё, что с ним происходит. Благодаря своему характеру и манере поведения он привлёк огромное количество новых болельщиков, и, на мой взгляд, это просто замечательно. А с точки зрения спорта он уже доказал, насколько силён.

Он сильно отличается от многих других гонщиков, но при этом обладает невероятной концентрацией. Не стоит забывать, что без двух сходов из-за технических проблем его преимущество в чемпионате сейчас было бы ещё больше. Это говорит о том, насколько зрелым и стабильным гонщиком он уже стал. Монца станет невероятным событием, и, возможно, впервые на трибунах мы увидим не только традиционный красный цвет», — приводит слова Доменикали итальянская редакция Motorsport.

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