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Цунодой интересуются команды IndyCar, но пилот хочет остаться в Формуле-1 — GPblog

Цунодой интересуются команды IndyCar, но пилот хочет остаться в Формуле-1 — GPblog
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К пилоту системы «Ред Булл» Юки Цуноде проявляют интерес команды американской серии IndyCar, однако японский гонщик намерен продолжить карьеру в Формуле-1, сообщает издание GPblog.

«Ранее в этом сезоне Юки Цуноду связывали с возможным переходом в «Хаас», однако, как нам стало известно, эти слухи не соответствуют действительности. В целом возможностей остаться в Формуле-1 у японского гонщика остаётся всё меньше. Сообщается, что Цунода надеется получить место в «Альпин», заменив Франко Колапинто, однако и такой вариант на данный момент выглядит маловероятным.

Тем не менее Цунода, похоже, не собирается отказываться от своей мечты продолжить карьеру в Формуле-1. По информации GPblog, к нему проявляют интерес команды IndyCar, при этом «Хонда» заинтересована в том, чтобы её воспитанник выступал за коллектив, использующий японские силовые установки. Однако сейчас Цунода полностью сосредоточен на поиске нового места именно в Формуле-1. Как известно изданию, на данном этапе японец не рассматривает возможность перехода в американскую серию», — говорится в статье.

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