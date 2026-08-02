Руководство «Сепанга» рассказало о подготовке к проведению Гран-при Бахрейна

Генеральный директор Международного автодрома «Сепанг» Ажан Шафриман Ханиф раскрыл детали подготовки к проведению Гран-при Бахрейна Формулы-1, который состоится в Малайзии cо 2 по 4 октября.

«Все доходы от продажи билетов будут направлены Бахрейну, поэтому мы не обладаем полномочиями самостоятельно принимать решения по таким вопросам. Мы намерены сделать всё возможное, чтобы договориться о специальных ценах, например, для владельцев MyKad (национального удостоверения личности Малайзии). Но именно Бахрейн оплачивает лицензионный сбор за проведение этапа, поэтому последнее слово остаётся за ними. Эти расходы будут разделены между «Сепангом» и Бахрейном», — приводит слова Ханифа Auto sport Web.

Ханиф также сообщил, что представители ФИА и Формулы-1 уже провели предварительную инспекцию трассы в Сепанге и не выявили серьёзных проблем, которые могли бы помешать проведению Гран-при. Полная замена асфальтового покрытия не потребуется, однако до проведения этапа планируется модернизировать зоны безопасности и часть инфраструктуры.