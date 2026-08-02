15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководство «Сепанга» рассказало о подготовке к проведению Гран-при Бахрейна

Руководство «Сепанга» рассказало о подготовке к проведению Гран-при Бахрейна
Комментарии

Генеральный директор Международного автодрома «Сепанг» Ажан Шафриман Ханиф раскрыл детали подготовки к проведению Гран-при Бахрейна Формулы-1, который состоится в Малайзии cо 2 по 4 октября.

«Все доходы от продажи билетов будут направлены Бахрейну, поэтому мы не обладаем полномочиями самостоятельно принимать решения по таким вопросам. Мы намерены сделать всё возможное, чтобы договориться о специальных ценах, например, для владельцев MyKad (национального удостоверения личности Малайзии). Но именно Бахрейн оплачивает лицензионный сбор за проведение этапа, поэтому последнее слово остаётся за ними. Эти расходы будут разделены между «Сепангом» и Бахрейном», — приводит слова Ханифа Auto sport Web.

Ханиф также сообщил, что представители ФИА и Формулы-1 уже провели предварительную инспекцию трассы в Сепанге и не выявили серьёзных проблем, которые могли бы помешать проведению Гран-при. Полная замена асфальтового покрытия не потребуется, однако до проведения этапа планируется модернизировать зоны безопасности и часть инфраструктуры.

Материалы по теме
Руководство «Сепанга» опровергло слухи о ночном проведении Гран-при Бахрейна
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android