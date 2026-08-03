Валттери Боттас квалифицировался на чемпионат мира по гравийному велоспорту

Финский пилот «Кадиллака» Валттери Боттас сообщил, что квалифицировался на чемпионат мира по гравийному велоспорту.

«Пока остальные отдыхают на своих яхтах… Этап UCI Gravel World Series в Глинско (Чехия). Финишировал пятым в категории мужчин 35-39 лет и квалифицировался на чемпионат мира по гравийным велогонкам. Спасибо всем за невероятную поддержку на этой непростой трассе вчера. Мне всё очень понравилось! Всегда здорово открывать для себя такие соревнования вместе с Тиффани Кромвель», — написал Боттас на своей странице в социальной сети X.

Фото: Из личного архива Боттаса

Фото: Из личного архива Боттаса

Однако гонщик не сможет принять участия в соревновании, так как оно пересечётся с Гран-при Сингапура, который будет проходить в эти же выходные, с 9 по 11 октября.