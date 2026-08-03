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Валттери Боттас квалифицировался на чемпионат мира по гравийному велоспорту

Валттери Боттас квалифицировался на чемпионат мира по гравийному велоспорту
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Финский пилот «Кадиллака» Валттери Боттас сообщил, что квалифицировался на чемпионат мира по гравийному велоспорту.

«Пока остальные отдыхают на своих яхтах… Этап UCI Gravel World Series в Глинско (Чехия). Финишировал пятым в категории мужчин 35-39 лет и квалифицировался на чемпионат мира по гравийным велогонкам. Спасибо всем за невероятную поддержку на этой непростой трассе вчера. Мне всё очень понравилось! Всегда здорово открывать для себя такие соревнования вместе с Тиффани Кромвель», — написал Боттас на своей странице в социальной сети X.

Фото: Из личного архива Боттаса

Фото: Из личного архива Боттаса

Однако гонщик не сможет принять участия в соревновании, так как оно пересечётся с Гран-при Сингапура, который будет проходить в эти же выходные, с 9 по 11 октября.

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