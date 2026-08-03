Директор «Сепанга» раскрыл, почему Гран-при Малайзии пока не готов вернуться в Формулу-1

Генеральный директор Международного автодрома «Сепанг» Ажан Шафриман Ханиф рассказал о причинах, почему этап в Малайзии пока не может полноценно вернуться в Формулу-1

Ханиф отметил, что ежегодный лицензионный сбор для промоутера составляет от € 63 до € 72 млн, а с учётом организационных расходов общая сумма достигает € 70-80 млн. По его словам, правительство Куала-Лумпура пока не готово идти на такие расходы.

«Если посмотреть на ситуацию в целом, необходимо учитывать и косвенный экономический эффект. Согласно данным стран, принимающих этапы Формулы-1, отдача может превышать объём инвестиций более чем в три раза. Это означает, что проведение гонки способно принести экономике Малайзии более 1 млрд ринггитов (около € 215 млн). Раньше нам было трудно продавать билеты. Но сегодня Формула-1 сумела создать огромную мировую аудиторию, которая не хочет пропускать гонки. Поэтому после объявления о проведении Гран-при Бахрейна мы получили множество запросов, связанных со спонсорством, фестивалями и коммерческими проектами. Это приятная проблема.

Сначала мы должны успешно провести нынешнее мероприятие. Если нам удастся завоевать доверие всех заинтересованных сторон и организовать действительно особенное событие, тогда уже можно будет задуматься о будущем», — приводит слова Ханифа издание Auto sport Web.