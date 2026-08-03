Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске

В минувшие выходные в Красноярске прошёл пятый этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP). Победителем стал Владислав Попов из команды «Systeme Electric Одержимые Моторспорт».

RDS GP 2026. Пятый этап. «Красное кольцо». Личный зачёт. Топ-3:

1. Владислав Попов (Сочи, «Systeme Electric Одержимые Моторспорт») — 261 балл.

2. Сергей Кузнецов (Самара, Fresh Racing) — 188 баллов.

3. Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 159 баллов.

RDS GP 2026. Пятый этап. «Красное кольцо». Командный зачёт. Топ-3:

1. «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» — 346 баллов.

2. Carville Racing — 288 баллов.

3. Fresh Racing — 277 баллов.

В итоге перед заключительным этапом судьба титулов в обоих зачётах не решена. Реальные шансы на чемпионство имеют сразу три спортсмена, а в командном зачёте победить может и «Systeme Electric Одержимые Моторспорт», но лишь при условии абсолютного провала Fresh Racing в Москве.

RDS GP 2026. Личный зачёт после пяти этапов. Топ-3:

1. Томми Кайли (Ирландия, Fresh Racing) — 779 баллов.

2. Сергей Кузнецов (Самара, Fresh Racing) — 671 балл.

3. Антон Козлов (Ульяновск, Carville Racing) — 646 баллов.

RDS GP 2026. Командный зачёт после пяти этапов. Топ-3:

1. Fresh Racing — 1721 балл.

2. «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» — 1268 баллов.

3. Takayama Forward Auto — 1022 балла.

Шестой и финальный в этом сезоне этап Гран-при Российской Дрифт Серии пройдёт в конце месяца — 29 и 30 августа RDS GP вернётся в Москву. На «обратной» конфигурации трассы Moscow Raceway будут определены победитель и призёры этапа, а также обладатели чемпионских титулов.