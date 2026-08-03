Экс-пилот Ф-1: «Мерседесу» больше не нужно подписание Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос считает, что «Мерседес» утратил интерес к возможному подписанию четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена.

«Я больше не вижу причин «Мерседесу» бороться за Макса, как раньше. У них в команде есть следующая суперзвезда. Если Джордж Расселл продолжит плохо выступать, и это станет проблемой, они могут нанять другого второго пилота. Соответственно, вам уже не нужно подписание четырёхкратного чемпиона мира. С точки зрения рекламы это было бы здорово, но с точки зрения спорта получилась бы катастрофа, если бы эти два парня оказались в одной команде», — сказал Дорнбос в подкасте Pit Talk.