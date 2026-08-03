«Чемпионское выступление». Дэвид Култхард оценил победу Норриса на Гран-при Венгрии
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Дэвид Култхард прокомментировал победу гонщика «Макларена» соотечественника Ландо Норриса на минувшем Гран-при Венгрии.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728
«Уважение Ландо за потрясающее выступление на выходных. Настоящее чемпионское выступление на протяжении всего уикенда перед летним перерывом. Мне показалось забавным, что когда гонщиков спросили на пресс-конференции, чем они будут заниматься во время летнего перерыва, все посмотрели на Ландо. Среди пилотов за ним закрепилась репутация тусовщика, что мне кажется несколько несправедливым, но так или иначе он им считается», — сказал Култхард в подкасте Up To Speed.
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