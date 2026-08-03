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Экипаж Квята занял 17-е место на третьем этапе Super GT в Японии

Экипаж Квята занял 17-е место на третьем этапе Super GT в Японии
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На трассе «Фудзи» в Ояме, Япония, завершился третий этап серии Super GT. В соревнованиях принял участие бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят, представляющий команду JLOC.

Россиянин вместе с напарником Такаси Когурэ показал 17-й результат в категории GT300. В общем зачёте после трёх этапов экипаж располагается на 19-м месте.

Даниилу Квяту 32 года. Россиянин является победителем серии GP3 в сезоне-2013. С 2013-го по 2021-й выступал, а также работал в качестве резервного пилота в Формуле-1. Лучший результат показал в 2015 году, став седьмым по итогам чемпионата в составе «Ред Булл».

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