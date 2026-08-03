Пятый этап RDS Open пройдёт 15-16 августа в Минске

«Второй дивизион» Российской Дрифт Серии расширяет свою географию — пятый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open) впервые пройдёт в Минске 15 и 16 августа 2026 года на территории Международного выставочного центра «БелЭкспо». Соревнования станут частью большого международного автоспортивного фестиваля OPEN RACE MINSK.

Участие в пятом этапе примут 14 пилотов из России. За команду Tamashi Racing выступят Владимир Афанасьев, Игорь Озолин (оба — г. Санкт-Петербург) и Станислав Антропов (г. Омск). Честь коллектива STAR PËR STARS AIMOL будут защищать Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) и Владислав Ерофеев (г. Георгиевск). В личном зачёте выступят Сергей Давидадзе (г. Самара), Антон Скрыпников (г. Арзамас), более известный как блогер Антон Форсаж, а также столичные пилоты Анатолий Щербак, Руслан Арефьев, Александр Леонов и Тимофей Добровольский. Кроме того, участие в международном этапе RDS Open примут три пилота Гран-при Российской Дрифт Серии — Антон Клямко (г. Санкт-Петербург, команда Heatcarbon Racing), Иван Пальмин (г. Санкт-Петербург, команда Carville Racing) и Артур Зелёный (г. Москва).

Также в состав участников войдут спортсмены из Беларуси: Сергей Мольков (г. Бобруйск), Денис Клищевский (г. Пинск), пилоты из Минска Сергей Водейко, Антон Поздняков, Роман Болтрушевич, Алексей Манчукевич и Михаил Гацко. Кроме того, в пелотон войдут два пилота из Японии – Юкио Таруми и Таруки Кёити.

Помимо стандартного для этапа Открытого чемпионата РДС комплекта наград в личном и командном зачётах, участникам соревнований предстоит борьба за уникальный трофей — Кубок дружбы. Его получит победитель пятого этапа RDS Open.

Кроме этапа Открытого чемпионата РДС на площадке фестиваля OPEN RACE MINSK состоится этап Белорусской дрэг-серии 22RT. Зрителей ждёт уникальный спортивный уикенд, где искусство управляемого заноса встретится с бескомпромиссной скоростью. Кроме спортивной части, гостей ждёт множество фестивальных активностей, среди которых: выставка автомобилей, концертная программа, а также развлечения для всей семьи.