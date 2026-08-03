Инсайдер: «Ред Булл» винит Ферстаппена за то, что он гоняется быстрее, чем может машина

Журналист Ральф Бах заявил, что руководство «Ред Булл» недовольно пилотированием нидерландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне. По его мнению, гонщик перегружает машину, что стало причиной неоднократных вылетов.

«Ред Булл» в каком-то смысле винит его за то, что он гоняется быстрее, чем позволяет машина, хотя это бессмыслица. Если у вас есть настолько быстрый гонщик, постройте ему соответствующую машину. Вот и всё. «Ред Булл» нужно построить машину, которая будет соответствовать его таланту, а не наоборот. Нужно признать, что он выдаёт результат вопреки ограничениям машины», — приводит слова Баха F1-Insider.