15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Инсайдер: «Ред Булл» винит Ферстаппена за то, что он гоняется быстрее, чем может машина

Инсайдер: «Ред Булл» винит Ферстаппена за то, что он гоняется быстрее, чем может машина
Комментарии

Журналист Ральф Бах заявил, что руководство «Ред Булл» недовольно пилотированием нидерландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне. По его мнению, гонщик перегружает машину, что стало причиной неоднократных вылетов.

«Ред Булл» в каком-то смысле винит его за то, что он гоняется быстрее, чем позволяет машина, хотя это бессмыслица. Если у вас есть настолько быстрый гонщик, постройте ему соответствующую машину. Вот и всё. «Ред Булл» нужно построить машину, которая будет соответствовать его таланту, а не наоборот. Нужно признать, что он выдаёт результат вопреки ограничениям машины», — приводит слова Баха F1-Insider.

Материалы по теме
Мекис объяснил, почему работа над болидом с Ферстаппеном бывает непростой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android