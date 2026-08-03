Этапы Формулы-1 в Имоле и Барселоне могут войти в календарь 2027 года

Этапы Формулы-1 в Имоле и Барселоне могут войти в календарь сезона-2027, сообщает обозреватель Nachez в социальных сетях.

«Барселона и Имола ведут переговоры о возвращении в 2027 году. Если Бахрейн не сможет провести предсезонные тесты, Барселона станет фаворитом на проведение четырёхдневных тестов в конце февраля. Если Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии не состоятся, Барселона и Имола могут занять эти два места. Одна гонка состоится после Японии. Другая – в мае, между Канадой и Монако.

Тесты кажутся очень серьёзным вариантом. Возвращение Гран-при Барселоны менее вероятно. Делегация трассы присутствовала в Спа и Венгрии и провела несколько встреч с Формулой-1», — написал журналист.