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Источник: Бриаторе останется советником в «Альпин» благодаря сделке с Gucci

Источник: Бриаторе останется советником в «Альпин» благодаря сделке с Gucci
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Советник «Альпин» Флавио Бриаторе сохранит своё место в команде благодаря сделке команды с модным итальянским брендом Gucci, сообщает ресурс l'Informé в социальных сетях.

По информации издания, глава «Рено» Лука де Мео настоял на сохранении Бриаторе, который и должен подписать сделку с новым титульным спонсором. Как ожидается, соглашение должно освободить французский автоконцерн от финансирования «Альпин».

Ранее стало известно, что пилот «Альпин» аргентинец Франко Колапинто может покинуть команду в том случае, если в неё перейдёт двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо.

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