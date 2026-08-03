Юки Цунода рассказал, как стал поклонником Джейсона Стэйтема

Бывший пилот Формулы-1 японец Юки Цунода рассказал, как стал поклонником британского киноактёра Джейсона Стэйтема.

«Мой любимый фильм с детства — «Перевозчик». Он сделал меня фанатом Джейсона Стэйтема, исполнителя главной роли. Всегда любил боевики, особенно сцены, когда дерутся голыми руками и ногами, боевые искусства. Невероятно захватывающе.

Несколько раз мне довелось встретиться с ним лично. Мы не поддерживаем контакт, но обмениваемся информацией, он даже представил меня своей семье. На экране он одинокий волк, но в жизни очень общительный и энергичный человек», — приводит слова Цуноды издание Shiga Sports Japan.