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Юки Цунода рассказал, как стал поклонником Джейсона Стэйтема

Юки Цунода рассказал, как стал поклонником Джейсона Стэйтема
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Бывший пилот Формулы-1 японец Юки Цунода рассказал, как стал поклонником британского киноактёра Джейсона Стэйтема.

«Мой любимый фильм с детства — «Перевозчик». Он сделал меня фанатом Джейсона Стэйтема, исполнителя главной роли. Всегда любил боевики, особенно сцены, когда дерутся голыми руками и ногами, боевые искусства. Невероятно захватывающе.

Несколько раз мне довелось встретиться с ним лично. Мы не поддерживаем контакт, но обмениваемся информацией, он даже представил меня своей семье. На экране он одинокий волк, но в жизни очень общительный и энергичный человек», — приводит слова Цуноды издание Shiga Sports Japan.

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