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«Хотелось бы увидеть драки». Цунода оценил фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом

«Хотелось бы увидеть драки». Цунода оценил фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом
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Бывший пилот Формулы-1 японец Юки Цунода высказался о фильме «Формула-1» с голливудским актёром Брэдом Питтом в главной роли, вышедшем на экраны в 2025 году.

«С точки зрения действующего гонщика были моменты, которые показались несколько голливудскими (улыбается). Но история очень интересная, и я считаю, что это замечательная работа, которая поможет привлечь новых поклонников Ф-1. К тому же я считаю Брэда Питта очень крутым. Если бы был сиквел, я бы хотел увидеть не только Брэда Питта, но и Джейсона Стэйтема (смеётся). Мне нравятся злодеи и сцены драк, было бы интересно увидеть эти элементы. В настоящей Формуле-1 драться не получается. Фильм станет слишком голливудским, однако я бы хотел немного экшена», — приводит слова Цуноды издание Shiga Sports Japan.

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