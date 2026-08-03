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Линдблад: уже в пять лет не представлял своего будущего без Формулы-1

Линдблад: уже в пять лет не представлял своего будущего без Формулы-1
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Пилот «Рейсинг Буллз» британец Арвид Линдблад высказался о своём спортивном становлении.

«Это просто то, чем я хотел заниматься. Сколько себя помню, моей целью была Формула-1. Уже в шесть или семь лет я не просто мечтал о гонках в Формуле-1, я хотел быть конкурентоспособным и бороться за победы.

Не могу объяснить, почему я рассуждал иначе, чем другие дети. Таков мой настрой. Конечно, я занимался и другими видами спорта. В школе играл в футбол, плавал, как и все остальные. Но никогда не думал, что что-либо из этого станет моим будущим. Для меня существовала только Формула-1.

Был ли у меня план «Б»? Никогда. Потому что, в моём понимании, план «А» должен был сработать. Уже в пять лет я не представлял своего будущего без Формулы-1», — приводит слова Линдблада издание Motorsport.

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