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Российский болид BR03 представили на Болотной площади в Москве

Российский болид BR03 представили на Болотной площади в Москве
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1 августа в Москве состоялось открытие тематической зоны чемпионата России по кольцевым гонкам СМП РСКГ. В рамках проектов «Лето в Москве» и «Сделано в Москве» на Болотной площади представили российский спортпрототип BR03 и гоночный симулятор SMP Esports.

В мероприятии приняли участие основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг, генеральный директор SMP Racing и первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров, а также гонщики программы SMP Racing.

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

В рамках открытия гости увидели фильм об истории создания спортпрототипа BR03, после чего смогли пообщаться с Петровым в формате открытого микрофона. Кроме того, посетители сделали фотографии с пилотами SMP Racing, среди которых были гонщица юниорской серии Формулы-4 Татьяна Алексеева и вице-чемпион класса «Туринг» Александр Смоляр.

На площадке также установили гоночный симулятор SMP Esports, разработанный московскими специалистами. Посетители могут бесплатно испытать симулятор и попробовать себя в роли пилота.

Тематическая зона СМП РСКГ и SMP Racing будет работать на Болотной площади до 6 сентября. В сезоне 2026 года впервые проводится Кубок BR03 — моносерия, участники которой выступают на одинаковых российских спортпрототипах.

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