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Линдблад — о Ферстаппене: когда думаю о будущем, понимаю, что мы довольно похожи

Линдблад — о Ферстаппене: когда думаю о будущем, понимаю, что мы довольно похожи
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Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад заявил, что равняется на четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена в плане отношения к гонкам и после завершения карьеры в Формуле-1 хотел бы попробовать себя в IndyCar и австралийском Supercars.

«Когда я смотрю на Макса Ферстаппена, меня действительно кое-что восхищает. Мне нравится, что он не просто любит Формулу-1, он любит гонки. И это большая разница. Именно поэтому он создал команду GT, хочет выступить в «24 часах Ле-Мана» и продолжает смотреть за пределы Формулы-1.

Когда я думаю о собственном будущем, понимаю, что мы довольно похожи. Конечно, я хочу провести долгую карьеру в Формуле-1. Мне бы хотелось остаться здесь на 10 или 15 лет. Но когда эта глава закончится, я хотел бы попробовать себя в совершенно разных направлениях. Я бы с удовольствием несколько сезонов выступал в IndyCar. Хотел бы попробовать себя в австралийском чемпионате Supercars и познакомиться с другими видами автоспорта, которые мне интересны. Мир гонок огромен», — приводит слова Линдблада издание Motorsport.

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