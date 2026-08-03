Шарль Леклер объяснил, почему агрессивный стиль пилотирования не работает на болиде SF-26

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что особенности современных болидов Формулы-1 и сложная работа силовых установок не позволяют однозначно определить наиболее эффективный стиль пилотирования.

«Думаю, многое также зависит от силовых установок и от того, как всё настроено. Поэтому с этими машинами так сложно: существует очень много разных переменных. Всё уже не так, как раньше, когда можно было посмотреть на данные и сказать: «Вот здесь я явно теряю время, вот это мне нужно изменить в своём пилотаже». Если вы меняете стиль пилотирования, а настройки и программное обеспечение при этом работают в противоположном направлении, в итоге вы можете стать намного медленнее, чем были изначально. Поэтому здесь очень много разных переменных.

Думаю, нужно быть очень открытым к разным вариантам. Я это уже видел: начал сезон, чувствуя себя очень комфортно за рулём и показывая хорошие результаты. В Монако и Монреале мне было очень тяжело с этой машиной, но затем ситуация немного улучшилась после того, как мы изменили довольно много вещей.

Не думаю, что с этими машинами всё настолько однозначно. Здесь много разных переменных, и, когда вы немного не попадаете в нужные настройки, понять все последствия гораздо сложнее, чем кажется. Поэтому я не совсем согласен с тем, что с этими машинами работает максимально агрессивный стиль пилотирования. По крайней мере, с нашей машиной это не так. Однако, возможно, с другой машиной такой подход работает», — приводит слова Леклера издание RacingNews365.