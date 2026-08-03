KTM может немедленно расстаться с Виньялесом и заменить его Эспаргаро — Motorsport

Компания KTM рассматривает возможность досрочно прекратить сотрудничество с пилотом команды Tech3 Мавериком Виньялесом. Испанец может лишиться места в составе уже перед следующим этапом MotoGP — Гран-при Великобритании. Об этом сообщает Motorsport.

По информации источника, KTM уже связалась с тест-пилотом Полем Эспаргаро, который может заменить Виньялеса на этапе в Сильверстоуне. При этом испанец способен остаться в составе Tech3 до конца сезона-2026.

Одной из причин возможного решения стали продолжающиеся проблемы Виньялеса с левым плечом после аварии на Гран-при Германии 2025 года. В начале нынешнего сезона гонщик перенёс ещё одну операцию, однако последствия травмы продолжают влиять на его физическое состояние и результаты.

Ситуацию также осложняет конфликт Виньялеса с новым генеральным директором Tech3 Гюнтером Штайнером. Ранее испанец заявил, что KTM предложила ему новый контракт, который он подписал, однако спустя две недели ему сообщили, что соглашение не имеет юридической силы.

Контракт Виньялеса напрямую связывает его с KTM. Производитель мог активировать опцию продления соглашения до 30 июня, однако не воспользовался ей. При этом KTM уже договорилась с Алексом Маркесом и Фабио Ди Джаннантонио о выступлениях за заводскую команду в сезоне-2027.

Ожидается, что состав Tech3 на следующий сезон будет определён во время летнего перерыва. Среди кандидатов на места в команде называются Лука Марини и Сенна Агиус.