Доменикали: Антонелли открывает для Формулы-1 новую страницу

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли уже стал одним из самых ярких молодых талантов чемпионата.

«После года, в течение которого он подвергался серьёзной критике и в котором, как мне кажется, Тото Вольф и «Мерседес» великолепно его защитили, он подтверждает, что является одним из самых интересных талантов, пришедших в Формулу-1 за последние годы. И, как вы понимаете, для итальянских болельщиков это имеет особое значение.

Вы лучше меня знаете, сколько времени прошло с тех пор, как итальянский пилот в последний раз добивался действительно больших успехов. Конечно, при всём уважении к истории. Именно поэтому Антонелли открывает для нашего спорта новую страницу.

Сегодня у него прекрасные отношения со всеми остальными гонщиками. Разумеется, это может измениться, когда он начнёт выигрывать чемпионаты, но такова природа спорта. Со своей стороны я могу только порадоваться тому, как он воспринимает Формулу-1 и какую роль в ней играет. Я знаю его уже много лет и убеждён, что он станет огромной ценностью для будущего, которое мы строим вместе», — приводит слова Доменикали итальянская редакция Motorsport.