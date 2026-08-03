Педро де ла Роса признал правоту Ньюи в решении задержать обновления для «Астон Мартин»

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса заявил, что решение технического гуру и руководителя «Астон Мартин» Эдриана Ньюи задержать внедрение обновлений в начале сезона оказалось правильным, хотя и было «деморализующим» для команды.

«Когда было принято решение по поводу обновлений, о нём сразу сообщили внутри команды, прежде всего гонщикам. Эдриан очень чётко объяснил причины и как настоящий лидер поддержал этот выбор. Когда Эдриан сказал, что работа будет продолжена летом, ни у кого не осталось сомнений, что это правильное решение.

Мы настолько сильно отставали по уровню прижимной силы, что было легко понять, в каких областях нам нужно прибавить. Это показывает, что инструменты моделирования работают и что корреляция с данными аэродинамической трубы и CFD находится на высоком уровне. В прошлом такого не было. Это придаёт нам уверенности в наших инструментах при дальнейшей разработке. Достаточно ли этого? Никогда не бывает достаточно.

Приняв решение не привозить обновления, мы понимали, что проведём 10 гонок без доработок. Это сильно деморализует всю команду, «Хонду», сотрудников на базе и гонщиков. Это было смелое и правильное решение. То, что нам удалось сохранить отличные отношения с «Хондой» в этих непростых обстоятельствах, укрепило наши позиции. Мы усовершенствовали работу на трассе и стали лучше понимать регламент. Я действительно очень горжусь нашей командой. Это было непросто, потребовалось терпение», — приводит слова де ла Росы издание Automoto.