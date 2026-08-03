Перес: мы здесь не для того, чтобы просто быть частью Формулы-1

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес заявил, что американская команда ставит перед собой высокие цели.

«Безусловно, это было непросто, ведь мы начинали с абсолютно новой командой. Нам предстояло разобраться со многими вещами и выстроить всё с нуля. Но, думаю, начало сезона получилось очень хорошим. Мы вместе с командой закладываем фундамент. Как и любая новая команда, мы сталкиваемся со множеством вещей, которые были вполне ожидаемы. И, думаю, самое главное, что мне удаётся выступать на хорошем уровне.

Меня окружают люди, которые так же одержимы победами, как и я. Мы здесь не для того, чтобы просто быть частью Формулы-1. Мы все невероятно усердно работаем, и именно это для меня самое важное. Мы вместе двигаем проект вперёд в правильном направлении.

Конечно, легко говорить об этом, однако последние несколько гонок были болезненными. Я хочу видеть больше скорости. Хочу видеть больше развития. На данный момент того, что я увидел, для меня недостаточно. Нам необходимо выстроить такую систему, чтобы взаимодействие между базой и трассой было максимально прямым и эффективным. Именно этого, как мне кажется, нам пока и не хватает», — приводит слова Переса RacingNews365.