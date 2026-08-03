В «Мерседесе» обозначили приоритеты на сезон-2026 Формулы-1

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд рассказал о приоритетах команды в текущем чемпионате Формулы-1.

«Принцип простой: если «Мерседес» может выиграть гонку, «Мерседес» должен её выиграть, и это самое главное. Команда всегда стоит на первом месте, а Кубок конструкторов является главной целью коллектива.

Мы находимся в середине сезона, и сейчас слишком рано думать о таких вещах [как чемпионский титул] Мы не сосредотачиваемся на гипотетических сценариях. Мы абсолютно точно хотим выиграть оба чемпионата и дадим себе наилучшие шансы сделать это, как можно чаще привозя обе машины к финишу на максимально высоких позициях. Пока что нам не удалось сделать этого ни в одной гонке в этом сезоне», — приводит слова Лорда издание FormulaPassion.