Стелла раскрыл, что «Макларен» скорректировал развитие машины после решений других команд

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что команда скорректировала концепцию отдельных элементов машины после анализа решений, использовавшихся на более быстрых болидах соперников.

«Думаю, главное в этих обновлениях заключается в том, что некоторые новые элементы выполнены на основе немного иной концепции для отдельных зон машины. После того как мы представили MCL40, а также проанализировали решения, использовавшиеся на некоторых машинах, которые были быстрее нас, мы поняли, что нам необходимо скорректировать направление развития.

Поэтому прежде всего я хочу выразить огромную благодарность нашему аэродинамическому отделу, который сумел определить, в каком направлении необходимо менять концепцию машины. Мы знаем, что когда в «Макларене» понимают, в какую сторону нужно двигаться, то способны очень эффективно развивать автомобиль», — приводит слова Стеллы GPblog.