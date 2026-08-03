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Стелла раскрыл, что «Макларен» скорректировал развитие машины после решений других команд

Стелла раскрыл, что «Макларен» скорректировал развитие машины после решений других команд
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что команда скорректировала концепцию отдельных элементов машины после анализа решений, использовавшихся на более быстрых болидах соперников.

«Думаю, главное в этих обновлениях заключается в том, что некоторые новые элементы выполнены на основе немного иной концепции для отдельных зон машины. После того как мы представили MCL40, а также проанализировали решения, использовавшиеся на некоторых машинах, которые были быстрее нас, мы поняли, что нам необходимо скорректировать направление развития.

Поэтому прежде всего я хочу выразить огромную благодарность нашему аэродинамическому отделу, который сумел определить, в каком направлении необходимо менять концепцию машины. Мы знаем, что когда в «Макларене» понимают, в какую сторону нужно двигаться, то способны очень эффективно развивать автомобиль», — приводит слова Стеллы GPblog.

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