Бриаторе рассказал о провальной попытке Трампа организовать Гран-при Ф-1 в Нью-Джерси

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал, что нынешний президент США Дональд Трамп в прошлом пытался организовать Гран-при Формулы-1 в Нью-Джерси.

«Конечно, Дональд тоже ничего не знал о Формуле-1, но он был отличным промоутером. В то время он занимался продвижением бокса, проводил различные мероприятия в Лас-Вегасе и так далее, и так далее. Я организовал разговор Дональда с Берни [Экклстоуном]. Я был в офисе у Дональда. Мы включили видео с Берни, чтобы понять, какое место в Нью-Йорке лучше всего подошло бы для проведения гонки.

Дональд сказал нам, что Нью-Йорк — это очень сложно по миллиону причин, однако Нью-Джерси был подходящим вариантом. Тогда Берни начал переговоры по поводу Нью-Джерси с двумя или тремя разными людьми. Но у нас так и не получилось, потому что Формула-1 тогда не воспринималась как что-то особенное. Если говорить о NASCAR или IndyCar — это был совершенно другой бизнес. А у Формулы-1 вообще не было той ценности», — сказал Бриаторе в подкасте для The Race.