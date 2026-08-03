«Таков наш план». Стелла — о развитии «Макларена» во второй половине сезона-2026

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла считает, что ключевым фактором для победы в нынешнем сезоне Формулы-1 станет гонка обновлений на фоне нового технического регламента.

«Честно говоря, я по-прежнему считаю, что если мы хотим в будущем регулярно бороться за победы, то должны сохранять концентрацию на подготовке новых обновлений. Именно таков наш план. Но мы не наивны и понимаем, что точно так же будут действовать все остальные команды. Поэтому, как и на протяжении всего сезона-2026, всё вновь сводится к гонке обновлений. И хорошая новость заключается в том, что теперь «Макларен» снова участвует в этой гонке, одновременно сражаясь за лидерство.

Но я ожидаю, что команда, которая завершит сезон с лучшей машиной, за оставшиеся 11 гонок ещё прибавит несколько десятых секунды, возможно, вплоть до полусекунды. Так что впереди у всех, а не только у «Макларена», ещё очень много работы», — приводит слова Стеллы GPblog.