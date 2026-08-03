Шарль Леклер почтил память Жюля Бьянки в день его рождения

Пилот «Феррари» Шарль Леклер в социальной сети опубликовал пост в память о своём друге, крёстном отце и бывшем пилоте Формулы-1 Жюле Бьянки. Сегодня, 3 августа, французскому гонщику могло бы исполниться 37 лет.

Ушёл, но не забыт Фото: Скриншот из социальной сети

«Ушёл, но не забыт», — подписал фотографию Леклер.

Трагедия произошла 5 октября 2014 года на Гран-при Японии. На мокрой трассе Сузуки машина Бьянки на скорости 123 км/ч врезалась в эвакуатор, который выехал на трассу для эвакуации машины Адриана Сутиля. Гонщик получил тяжёлую черепно-мозговую травму, провёл в коме девять месяцев и скончался 17 июля 2015 года. Это была первая смерть на гонках Формулы-1 после гибели Айртона Сенны и Роланда Ратценбергера в Имоле в 1994 году.

В честь Жюля Бьянки Формула-1 вывела из обращения номер 17, под которым он выступал.