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«Личная жизнь перестала быть личной». Ландо Норрис — о папарацци

«Личная жизнь перестала быть личной». Ландо Норрис — о папарацци
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Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как папарацци влияют на его повседневную жизнь.

«Я становлюсь немного старше и хочу чаще выходить из дома. Это не значит, что я хочу ходить по вечеринкам. Просто хочется встречаться с друзьями, ужинать и не сидеть всё время дома. В прошлом году я просто играл в видеоигры и чувствовал себя каким-то неудачником, постоянно находясь у себя дома. Не поймите неправильно, в этом нет ничего плохого.

Я держался особняком и был очень дисциплинированным. Но теперь, вместо того чтобы играть до полуночи, я могу пойти поужинать с друзьями и провести с ними время до полуночи. Мне всегда это нравилось, просто сейчас это чаще попадает в социальные сети, да и камер вокруг стало гораздо больше.

Речь идёт о том, чтобы жить жизнью за пределами мира Формулы-1. И я имею на это полное право. Следующий уровень — это когда папарацци начинают ждать тебя в определённых местах или следовать за тобой. Я ехал к другу в Лондоне и понимал, что папарацци всю дорогу едет за мной. Он преследовал меня по Лондону 40 минут, просто чтобы узнать, с кем я встречусь и куда направляюсь. Именно тогда я впервые почувствовал, что моё личное пространство нарушено. Что я больше не могу выйти из отеля или из дома без того, чтобы кто-то не пытался проследить за каждым моим шагом.

Такое ощущение, что личная жизнь перестала быть личной. Это теперь просто часть моей жизни. Да, это одна из сторон жизни гонщика Формулы-1, но существуют границы, и я не собираюсь мириться с тем, что люди следят за мной. Это просто странно», — приводит слова Норриса издание The Independent.

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