Култхард раскритиковал новый регламент, сравнив его с шоу в перерыве финала ЧМ

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард раскритиковал новый технический регламент чемпионата, сравнив его с шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу, в котором выступили Мадонна, корейская группа BTS, Шакира и другие гости.

«Новый регламент оказался немного похож на шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Честно говоря, это немного разочаровало, особенно если учитывать, как нас к этому готовили, словно надвигалось что-то грандиозное. Знаете, есть такая комедийная сцена в фильмах: на человека медленно едет дорожный каток, а он говорит: «О нет, сейчас меня переедет». Затем проходит какое-то время, следующий кадр, а он всё ещё стоит, смотрит на часы и повторяет: «Ну когда же меня уже переедет?»

Когда нам представили новый регламент, гонщики и инженеры говорили: «Ничего хорошего из этого не выйдет». А от всех остальных была практически полная тишина. Потом мы приехали в Мельбурн и увидели, что машины начинают замедляться уже на подходе к некоторым поворотам.

Должен признать, что после этого разочарования, начиная примерно с Майами, всё стало гораздо лучше. Как мы уже обсуждали, тот факт, что победителями пяти последних Гран-при стали пять разных гонщиков, говорит о том, насколько разнообразным получается этот сезон. Но у меня остаётся ощущение, что мы заранее понимали, к чему всё идёт, однако никто не хотел слушать. И то, что в спорте, где будущее просчитывают буквально до мельчайших деталей с помощью симуляций, пришлось уже по ходу сезона реагировать на реальность, меня немного разочаровало», — сказал Култхард в эфире Up to Speed.