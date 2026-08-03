В ФИА заявили, что производители помешали исправить проблемы регламента-2026

Директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по «формульным» соревнованиям Николас Томбасис заявил, что руководящий орган знал о потенциальных проблемах нового технического регламента Формулы-1 заранее, но не смог их предотвратить из-за сопротивления производителей силовых установок.

«Думаю, гонщики по определению довольно требовательные клиенты. Поэтому мы не ожидаем, что они будут сглаживать углы или держать своё мнение при себе. Мы предвидели многие из тех проблем, на которые они сейчас жалуются, ещё за два года до начала сезона и пытались внести некоторые изменения. Но существовавшая система управления не позволила нам этого сделать. Поэтому, думаю, в реальности подобная реакция была вполне ожидаемой.

Если производитель силовых установок ещё не участвовал в Формуле-1 — возьмём, например, «Ауди», — он всё равно должен был соблюдать регламент. Он не мог прийти к нам и сказать: «Ну, мы пока не участвуем, поэтому можем, например, потратить в пять раз больше денег». Это было бы несправедливо. Именно поэтому существовало соглашение об управлении, которое, с одной стороны, обязывало их соблюдать регламент, включая финансовые и операционные ограничения и всё остальное. Но, с другой стороны, оно ограничивало наши возможности в одностороннем порядке вносить изменения как ФИА. Поэтому любое изменение должно было получить одобрение значительного числа производителей силовых установок. Для тех изменений, которые мы хотели внести, нам требовалось согласие как минимум четырёх из них.

Всё просто: в те годы, когда мы обсуждали корректировки, согласия четырёх производителей получить не удалось. Думаю, немного жаль, что нам пришлось ждать до этого момента. В мае мы обсуждали изменения, чтобы сформировать пакет правил на 2027 и 2028 годы. В идеале мы могли бы сделать это на пару лет раньше, и тогда всех этих дискуссий не возникло бы.

Я бы сказал, что большинство гонок получились довольно интересными. Борьбы было достаточно много. Да, у одного производителя есть явное преимущество. Но раньше, когда подобное происходило в начале действия нового регламента, гонки часто превращались в процессии. Сейчас же, несмотря на то что «Мерседес» одерживает бо́льшую часть побед, гонки всё равно остаются достаточно интересными, с большим количеством изменений позиций и так далее. Поэтому нам нужно учитывать баланс всех факторов. Очевидно, что гонщики — важные заинтересованные стороны в этом виде спорта. Поэтому, думаю, мы поступили правильно, внимательно прислушиваясь к ним и предпринимая действия. Однако нам также нужно думать о зрителях, ведь они хотят видеть обгоны, изменения позиций и захватывающие гонки», — приводит слова Томбасиса издание The Race.