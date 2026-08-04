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Пиастри — об итогах первой половины сезона: в прошлом году мы задали очень высокую планку

Пиастри — об итогах первой половины сезона: в прошлом году мы задали очень высокую планку
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвёл итоги первой половины сезона, признав, что команда пока не смогла выступать на уровне прошлого года, но отметив собственный прогресс.

«Думаю, хорошие результаты — это одно, однако при этом я чувствую, что многому научился и понял, как могу стать лучше как гонщик, даже если результаты не всегда это отражают. Первая половина получилась очень неровной. Очевидно, что в целом наш уровень пока не соответствует тому, к которому мы стремимся.

Мы были близки к нескольким победам и несколько раз поднимались на подиум, что, конечно, хорошо. Но в прошлом году мы сами задали очень высокую планку. При этом у нас было немало проблем, будь то сложные гонки или вопросы с надёжностью. Так что первая половина сезона действительно получилась очень неоднозначной.

Если говорить о результатах, то очень хорошими получились этапы в Японии и Майами. Думаю, Австрия тоже была удачным уикендом. Итоговое четвёртое место — достойный результат, однако ещё важнее было то, как нам удалось прибавить по сравнению с Барселоной и каким в целом получился этот уикенд. Барселона определённо стала одним из самых тяжёлых этапов сезона. Тогда мне пришлось многому научиться и серьёзно прибавить. И мне кажется, что уже в Австрии удалось хорошо отреагировать на те трудности и применить на практике всё, чему я тогда научился», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

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