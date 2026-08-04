Пиастри — об итогах первой половины сезона: в прошлом году мы задали очень высокую планку

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвёл итоги первой половины сезона, признав, что команда пока не смогла выступать на уровне прошлого года, но отметив собственный прогресс.

«Думаю, хорошие результаты — это одно, однако при этом я чувствую, что многому научился и понял, как могу стать лучше как гонщик, даже если результаты не всегда это отражают. Первая половина получилась очень неровной. Очевидно, что в целом наш уровень пока не соответствует тому, к которому мы стремимся.

Мы были близки к нескольким победам и несколько раз поднимались на подиум, что, конечно, хорошо. Но в прошлом году мы сами задали очень высокую планку. При этом у нас было немало проблем, будь то сложные гонки или вопросы с надёжностью. Так что первая половина сезона действительно получилась очень неоднозначной.

Если говорить о результатах, то очень хорошими получились этапы в Японии и Майами. Думаю, Австрия тоже была удачным уикендом. Итоговое четвёртое место — достойный результат, однако ещё важнее было то, как нам удалось прибавить по сравнению с Барселоной и каким в целом получился этот уикенд. Барселона определённо стала одним из самых тяжёлых этапов сезона. Тогда мне пришлось многому научиться и серьёзно прибавить. И мне кажется, что уже в Австрии удалось хорошо отреагировать на те трудности и применить на практике всё, чему я тогда научился», — приводит слова Пиастри RacingNews365.