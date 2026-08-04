Дистанция гонки IndyCar в Вашингтоне увеличена до полных 250 миль

Организаторы Freedom 250 Grand Prix объявили об увеличении дистанции гонки на улицах Вашингтона с 125 до 147 кругов, чтобы сделать её полноценной 250-мильной.

Гонка, которая состоится 23 августа на временной трассе протяжённостью 1,7 мили (около 2,7 км) с семью поворотами, пройдёт по историческим улицам американской столицы, включая Пенсильвания-авеню, мимо Национальной аллеи и других знаковых достопримечательностей. Увеличение дистанции примерно на 18% добавит гонщикам как минимум один дополнительный пит-стоп, что создаст новые возможности для стратегических решений — от управления резиной до выбора момента для дозаправки.

«В год, когда Америка празднует 250-летие свободы и инноваций, вполне уместно, что Freedom 250 Grand Prix станет настоящей 250-мильной гонкой. Дополнительные круги создадут больше возможностей для стратегии, борьбы на трассе и драмы на финише, а также дадут нашим болельщикам дополнительную ценность и ещё больше поводов насладиться этим историческим событием», — приводит слова председателя организационного комитета Бада Денкера пресс-служба серии.

Увеличенная дистанция также предоставит дополнительный контент для телеканала FOX, который будет транслировать гонку в прямом эфире. Расширенная предгоночная программа начнётся 23 августа в 11:30 утра по восточному времени США, старт гонки запланирован на 13:00.

Это будет первая в истории гонка IndyCar на улицах Вашингтона. Двухдневный бесплатный фестиваль станет центральным событием празднования 250-летия США.