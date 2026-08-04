«Это почти неизбежно». В «Мерседесе» подтвердили ожидание штрафов за замену двигателя

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд подтвердил, что в команде готовятся к возможным штрафам за дополнительную замену компонентов двигателя.

«Учитывая, сколько компонентов мы использовали в первой половине сезона, нам придётся принять штраф в какой-то момент, это почти неизбежно. Команда стратегов и ребята из Бриксворта подумают об этом, чтобы определить оптимальный маршрут на оставшуюся часть сезона, но, по правде говоря, добраться до конца на имеющейся технике будет тяжело», — приводит слова Лорда издание GPblog.

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