Ландо Норрис: Формула-1 находится в лучшем состоянии, чем когда-либо

Чемпион мира пилот «Макларена» британец Ландо Норрис считает, что Формула-1 переживает крупнейший расцвет в своей истории.

«Если говорить о том, где находится спорт, то сейчас он безусловно находится в лучшем состоянии, чем когда-либо. И мы все – болельщики, пилоты и команды – видим в этом преимущества. Ф-1 всегда будет великой, и я знаю, что все, кто вовлечён в этот спорт, включая меня, стремятся сделать его ещё лучше», — приводит слова Ландо Норриса издание Motorsport Week.

Ранее Норрис раскритиковал коммерциализацию Формулы-1.

Норрис впервые посетил базу «Макларена» в качестве чемпиона мира