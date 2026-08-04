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Ландо Норрис: Формула-1 находится в лучшем состоянии, чем когда-либо

Ландо Норрис: Формула-1 находится в лучшем состоянии, чем когда-либо
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Чемпион мира пилот «Макларена» британец Ландо Норрис считает, что Формула-1 переживает крупнейший расцвет в своей истории.

«Если говорить о том, где находится спорт, то сейчас он безусловно находится в лучшем состоянии, чем когда-либо. И мы все – болельщики, пилоты и команды – видим в этом преимущества. Ф-1 всегда будет великой, и я знаю, что все, кто вовлечён в этот спорт, включая меня, стремятся сделать его ещё лучше», — приводит слова Ландо Норриса издание Motorsport Week.

Ранее Норрис раскритиковал коммерциализацию Формулы-1.

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