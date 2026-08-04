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«Другой уровень». Хаджар объяснил, почему Ферстаппен является особенным гонщиком

«Другой уровень». Хаджар объяснил, почему Ферстаппен является особенным гонщиком
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Пилот «Ред Булл» француз Исак Хаджар высказался о звёздном напарнике и четырёхкратном чемпионе мира голландце Максе Ферстаппене.

«Я бы сказал, что Макс очень впечатляет по воскресеньям, во всех отношениях. Мой темп на одном круге довольно хорош, но то, как он проводит гонки, — это другой уровень. Вот над чем я сейчас работаю», — приводит слова Хаджара издание RacingNews365.

Ранее бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос объяснил, почему «Мерседес» больше не будет стремиться к подписанию Ферстаппена.

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